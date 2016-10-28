Во Львове отравились 11 человек, которые пообедали в столовой одного из университетов (видео)

Пациенты говорят, что ели блины с куриным мясом и крылышки.

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Одной студентке стало плохо прямо во время обучения, к ней вызвали скорую. Также на больничной койке оказался повар этой столовой, а также еще трое детей: 5, 10 и 12 лет.

Состояние пострадавших - средней тяжести.

Врачи не исключают, что количество отравившихся может увеличиться.