Во Львове отравились 11 человек, которые пообедали в столовой одного из университетов (видео)
15:46, 28 октября 2016Происшествия
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11 пострадавших слегли в больницу после того, как поели в столовой Украинского католического университета.
Более десяти человек отравились обедом в столовой одного из львовских университетов
Пациенты говорят, что ели блины с куриным мясом и крылышки.
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Одной студентке стало плохо прямо во время обучения, к ней вызвали скорую. Также на больничной койке оказался повар этой столовой, а также еще трое детей: 5, 10 и 12 лет.
Состояние пострадавших - средней тяжести.
Врачи не исключают, что количество отравившихся может увеличиться.
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