Во Львове и Харькове ликвидировали сети борделей: задержали 110 проституток (фото)

Полиция ликвидировала во Львове и Харькове сети борделей, которые были завуалированы под стриптиз-клубы.

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Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на первого заместителя председателя Нацполиции – начальника криминальной полиции Вадима Трояна.

По его словам, во время проведения санкционированных обысков задержаны более 110 молодых девушек, подавляющее большинство из которых оказывали сексуальные услуги за денежное вознаграждение.

Троян отметил, что к проведению операции по пресечению деятельности публичных домов были привлечены оперативники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции и его территориальные подразделения во Львовской, Киевской, Харьковской областях и городе Киеве, следственное управление и прокуратура Львовской области.

В ходе реализации одновременно проведено 11 обысков во Львове и Харькове. Изъяты денежные средства на сумму около 200 тыс. грн, мобильные телефоны и сим-карты, рекламная продукция, «черная бухгалтерия» (записи о клиентах и количестве полученных средств).

Правоохранители установили директоров, администраторов, кассиров, а также обслуживающий персонал публичных домов.

В частности, по данным Трояна, для налаживания эффективной работы борделей, организаторы переоборудовали часть помещений клубов под комнаты для оказания интимных услуг. В клубах действовала отдельная собственная валюта, которая в эквиваленте равнялась гривне. Стоимость сексуальных услуг составляла примерно от тысячи до 3,5 тыс. грн за час. 40% этой суммы оставалось у проститутки.

Клиентами выявленных борделей были преимущественно иностранцы, среди них – большое количество студентов высших учебных заведений.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные (розыскные) действия по ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).