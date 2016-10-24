В Одессе полиция зафиксировала факт вождения автомобиля нетрезвым судьей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил заместитель начальника, и. о. начальника Управления патрульной полиции в Одессе Евгений Стельмах.

«Сегодня около часа ночи во время несения службы личным составом 4 батальона УПП Одессы, в результате преследования был остановлен автомобиль Nissan LEAF, которым управлял судья Овидиопольского районного суда Одесской области, находясь с признаками алкогольного опьянения», - написал Стельмах.

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По его словам, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался в присутствии свидетелей. Составлены соответствующие административные материалы, которые будут переданы в Приморский суд Одессы для принятия решения.

«Ждем адекватного, обоснованного и мотивированного решения суда», - подчеркнул Стельмах.

Как рассказал УНИАН информированный источник в правоохранительных органах региона, изначально нарушителя хотели остановить на одной из улиц Приморского района города в связи с отсутствием переднего номерного знака.

«На требования остановиться, он не реагировал и предпринял попытку скрыться. Его долго не могли остановить, но в результате преследования он вынужден был остановиться и начал убегать. Его догнали. В процессе составления админматериалов, выяснилось что он – судья», - рассказал источник.

По его словам, задержанный вел себя с патрульными вызывающе и хамил.

«Затем прибыл его адвокат, от освидетельствования нарушитель отказался…», - рассказал правоохранитель.