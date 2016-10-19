В Швейцарии четыре авто из кортежа спикера Совфеда РФ попали в ДТП

В машинах находились сопровождающие лица и представители СМИ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФ.

Читайте такжеАвтомобиль помощника Путина попал в ДТП в Москве: СМИ узнали подробности (видео)

В результате аварии никто не пострадал. Кортеж продолжил движение по маршруту.

В пресс-службе добавили, что автомобили предоставлены швейцарской стороной.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина. Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.