В Швейцарии четыре авто из кортежа спикера Совфеда РФ попали в ДТП

19:56, 19 октября 2016
Происшествия
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Четыре автомобиля сопровождения из кортежа спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко попали в ДТП в Швейцарии во время движения в туннеле по дороге из аэропорта Цюриха в Берн.

Машины из кортежа Матвиенко попали в ДТП / Фото УНИАН

В машинах находились сопровождающие лица и представители СМИ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФ.

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В результате аварии никто не пострадал. Кортеж продолжил движение по маршруту.

В пресс-службе добавили, что автомобили предоставлены швейцарской стороной.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина. Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.

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