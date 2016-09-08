The Daily Mail: Смерть водителя Путина в ДТП в Москве - предупреждение для президента РФ (фото, видео)

Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что за рулем президентского автомобиля был лучший водитель Путина. А это в свою очередь, по сообщению СМИ, дает основания считать, что это было покушение на самого президента РФ "агентами иностранной разведки".

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В свою очередь The Millennium Report сообщает, что это было "послание" Путину.

"Такое "дерзкое" послание президенту Путину может быть согласовано только с внутренней группой иностранных спецслужб, у которых есть свои доверенные лица в Москве. Москва настолько большая, что агенты могут сами запланировать и осуществить нападение прямо в городе", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина.

Отмечается, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с BMW. За рулем BMW находился водитель Путина. Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.