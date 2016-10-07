На Львовщине полиция с применением оружия задержала двух подростков на угнанном автомобиле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Червоноградский отдел полиции сегодня, 7 октября, в 05.55 поступило сообщение от 39-летнего местного жителя о том, что на улице Шептицкого в Червонограде неизвестные незаконного завладели его автомобилем ВАЗ-2106.

Группы реагирования патрульной полиции обнаружили данный автомобиль, который двигался по улице Ивасюка. На требование остановиться подростки, находившиеся в салоне, не отреагировали, и попытались скрыться.

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За пределами города автомобиль ехал на большой скорости, создавая потенциальную опасность для участников дорожного движения. На предупреждения и требования об остановке злоумышленники не реагировали. Для остановки транспортного средства полиции пришлось применить огнестрельное оружие.

В салоне ВАЗ-2106, который остановился после повреждения колеса, находились двое ранее судимых жителей Червонограда в возрасте 14-15 лет. Они не пострадали. Похитители задержаны, решается вопрос об открытии уголовного производства.