В Николаеве двое полицейских получили ранения, пытаясь разнять драку на улице

Как сообщает Главное управление полиции в Николаевской области, 5 октября около 20:00 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что на Богоявленском (Жовтневом) проспекте вблизи супермаркета «Фуршет» происходит драка и применяется оружие.

По предварительным данным, правоохранители, находясь вне службы, вмешались в драку между неизвестными, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, во время чего им были причинены огнестрельные ранения.

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Двое мужчин, один из которых стрелял, скрылись с места происшествия на автомобиле Daewoo Lanos серого цвета.

Пострадавшие с огнестрельными ранениями ноги и живота доставлены в медицинское учреждение.

Введен в действие план «Перехват», полицейские разыскивают преступников, устанавливают обстоятельства инцидента и его свидетелей.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Полиция призывает граждан, ставших свидетелями преступления, или обладающих информацией, полезной для следствия, обращаться в Корабельный отдел полиции Николаева.

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Как отмечает местное издание «Новости-N», в результате один получил ранение из травматического оружия в живот, второму пуля из травмата попала в колено. Еще один человек получил ножевые ранения.

Все трое пострадавших госпитализированы в Витовскую (Жовтневую) центральную районную больницу.

Как отмечает ТСН, драка произошла на остановке общественного транспорта.