Алкокатастрофа в Украине: СМИ провели эксперимент по закупке и проверке убийственной жидкости (видео)

Масштабы алкокатастрофы на самом деле значительно больше. Ведь даже самая страшная статистика не убеждает потребителей отказаться от дешевого пойла, а производителей - от легкого заработка.

ТСН через объявления в интернете приобрела хит продаж - десятилитровый пакет со спиртным без маркировки.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 4 октября в Украине было зарегистрировано 85 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 42 случая закончились летально.

Читайте такжеВ Украине возросло количество жертв отравления суррогатным алкоголем

Напомним, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии смертельные случаи от отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы также в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях.

29 сентября прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя. Организатор производства и двое его пособников 30 сентября были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога. Еще один пособник находится под домашним арестом.