В Украине возросло количество жертв отравления суррогатным алкоголем

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По состоянию на 9:00 4 октября 2016 года в стране зарегистрировано 85 случаев отравления фальсифицированным опасным алкоголем, из них 42 случая закончились летально", – говорится в сообщении.

В частности, в Харьковской области количество пострадавших от отравления фальсифицированным опасным алкоголем составляет 66 человек, из них 29 человек умерли; в Житомирской области (г. Бердичев) отравились 3 человека, умер 1 человек; в Донецкой области (г. Лиман) отравились 9 человек, из них 5 умерли; в Николаевской области (г. Николаев) отравились и умерли 5 человек; в Луганской области (г. Рубежное) отравились и умерли 2 человека.

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По состоянию на 9:00 3 октября в стране был зарегистрирован 81 случай отравления фальсифицированным опасным алкоголем, из них 40 летальных случаев.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

Впоследствии смертельные случаи от отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы также в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях.

29 сентября прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя. Организатор производства и двое его пособников 30 сентября были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога. Еще один пособник находится под домашним арестом.