В Одессе на автостоянке сгорело 2 иномарки, еще 2 - повреждены (фото)

В Одессе сегодня ночью на автостоянке сгорели 2 иномарки, еще 2 - повреждены.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, около 4:00 в службу спасения «101» поступило сообщение, что на окраине города, на жилмасиве Радужный, на автостоянке, расположенной возле высотного жилого дома, горят машины.

«К месту вызова в 4:07 прибыло пожарно-спасательное отделение, которое установило, что возгорание возникло на автомобильной стоянке, и имеется угроза переноса огня на автомобили, которые размещены рядом. Проезд для пожарной техники к очагу пожара был загроможден бытовыми контейнерами», - заявили в главке.

Отмечается, что примерно в 4:20 пожар был полностью ликвидирован. В результате возгорания огнем повреждены двигатели, обшивка салонов и колеса 4-х иномарок на общей площади 12 кв. м.

Две машины восстановлению не подлежат, еще две значительно повреждены.

«Спасено около 40 легковых автомобилей, которые находились на автомобильной стоянке. Причина пожара устанавливается», - сообщили в управлении.

Вышеназванная стоянка является охраняемой.