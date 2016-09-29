В Харькове задержан мужчина по подозрению в причастности к погрому в студгородке летом 2015 года

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Максима Саксонова.

По его сведениям, на этой неделе Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для мужчины, которого подозревают в нападении на студентов Иордании в июне прошлого года. О подозрении мужчине сообщено по факту активного участия в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 294 УК Украины).

Саксонов отметил, что задержали злоумышленника в начале недели. Все это время он находился в розыске.

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Уголовное производство в отношении еще одного участника беспорядков - 19-летнего харьковчанина - прокуратура направила в Дзержинский районный суд Харькова в декабре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в начале июня 2015 года в студенческом городке на улице Клочковской, недалеко от станции метро «Ботанический сад», произошел массовый погром. Группа неизвестных лиц, часть из которых были в балаклавах, с палками и дубинками напали на студентов. Пострадали как иностранцы, так и граждане Украины. Большинство пострадавших - граждане Иордании.