Во Львове грабитель силой забрал у мужчины антикварное яйцо стоимостью 750 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Сыховский отдел полиции с заявлением об ограблении обратился 36-летний житель города Яворов Львовской области. Мужчина сообщил, что 25 сентября, около 02:00, на улице Зеленой во Львове неизвестный с применением силы завладел его антикварным ювелирным изделием в виде яйца, изготовленного из золота и серебра. Стоимость изделия составляет 750 тыс грн.

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Правоохранители устанавливают личность грабителя. По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.186 УК Украины (грабеж, совершенный в особенно крупных размерах), - наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет.

В полиции пока не комментируют, является ли данное драгоценное антикварное ювелирное изделие яйцом из коллекции Фаберже или его старинной копией, а также, как пояснил правоохранителям потерпевший свое пребывание с ценной вещью среди ночи на одной из улиц Львова.

Справка УНИАН. Яйца Фаберже изготавливались из золота, серебра и драгоценных камней. Из 71 известного изделия, до наших дней дошли 62, остальные известны по описаниям и старым фотографиям и считаются утерянными. В настоящее время несколько находятся в частных коллекциях, место нахождения семи яиц Фаберже неизвестно.