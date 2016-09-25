В полиции не исключают, что патрульного в Днепре застрелил бывший боец "Торнадо"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

«Мы подозреваем, что злодей - это Александр Пугачев, 1983 года рождения, ранее судимый... Если это действительно Пугачев, мы устанавливаем, то — да, он бывший боец батальона «Торнадо», - сказала Деканоидзе.

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По ее словам, на данный момент не только в Днепре, но и по всем крупным трассам в Украине введен план «Перехват» для установления и задержания особо опасного преступника, который после убийства 27-летнего полицейского Артема Кутусова скрылся, завладев его табельным оружием «Форт-17».

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Деканоидзе отметила, что огнестрельное ранение получила напарница погибшего — у нее пулевые ранения легкого, печени и ноги. В настоящий момент врачи делают ей операцию.

Деканоидзе также сообщила подробности нападения на полицейских.

По ее словам, патрульный наряд получил информацию о том, что в районе автовокзала возникла конфликтная ситуация. Прибыв на место вызова, патрульные увидели, что автомобиль «Ситроен», нарушив правила дорожного движения, проезжает на красный свет. Полицейские остановили автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Однако тот отказался выполнить требования и просил полицейских отпустить его.

По словам Деканоидзе, полицейский в ходе диалога с водителем сел рядом с ним на водительское сидение, после чего владелец автомобиля вышел из салона и произвел выстрел в правоохранителя, убив его на месте. После этого произвел выстрел в сторону второго полицейского.

Деканоидзе отметила, что «это первая наша утрата, когда полицейский во время исполнения служебных обязанностей получает пулю».

«Это для меня, для всех нас большая утрата. К сожалению, у полицейских такая работа, когда во время исполнения служебных обязанностей случаются потери», - сказала она.

Деканоидзе сообщила, что сегодня выезжает в Днепр, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте и встретиться с родными погибшего - женой и дочерью, которой сегодня исполнилось три года.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Днепре мужчина застрелил патрульного полицейского и ранил его коллегу. По предварительной информации, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения.

Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева. На данный известно, что он родился 6 января 1983 года в Мичуринске Тамбовской области Российской Федерации. Проживал в городе Торез Донецкой области.

С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры. Тогда ему инкриминировали незаконное лишение свободы или похищение человека, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и создание преступной организации.