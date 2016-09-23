Больше половины читателей УНИАН довольны реформой полиции – опрос

Таковы результаты опроса на сайте УНИАН на тему "Довольны ли вы реформой полиции", стартовавшего 22 сентября.

Так, 55% украинцев в целом положительно оценивают реформу полицию, делая скидку на то, что изменения к лучшему никогда не происходят моментально.

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При этом 28% читателей остались недовольны работой новой полиции, отмечая, что несмотря на красивую картинку, работа полиции стала только хуже.

14% респондентов не почувствовали никаких изменений.

3% уверены, что правоохранительные ресурсы стоило бы сосредоточить в зоне АТО, а с остальной частью Украины разбираться потом.

Всего в опросе на сайте УНИАН принял участие 1001 человек.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября на заседании профильного парламентского комитета генеральный прокурор Украины Юрий Луценко констатировал увеличение количества практически всех видов преступлений, выразил недоверие полицейской статистике по правонарушениям и раскритиковал патрульную полицию за неэффективную работу.

В свою очередь глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе отметила, что в Украине количество преступлений выросло на 23%, большинство из них - из-за бедности. При этом каждое десятое преступление в Украине совершается людьми, которые освободились из мест лишения свободы.

Одновременно она пожаловалась на кадровый голод в своем ведомстве и отметила, что их работе часто мешают суды, отпуская задержанных за тяжкие преступления на свободу.