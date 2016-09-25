В МВД назвали имя предполагаемого убийцы патрульного в Днепре (фото)

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил имя подозреваемого в убийстве днепровского патрульного.

Как написал Геращенко в Facebook, предполагаемый убийца - Пугачев Александр Андреевич, который находится в розыске за другие тяжкие преступления.

Он скрылся с места преступления на Citroen c-ELYSEE, номерной знак - AE7053AA, серого цвета.

"Если вам что нибудь известно о месте пребывания убийцы, его связях и контактах, просьба немедленно сообщать по телефону 102.

Просьба ко всем новостийным сайтам, телеканалам распространить у себя эту информацию и фото подозреваемого в убийстве Александра Пугачева.

Также, если меня услышит сам Пугачев, советую ему немедленно явиться в ближайшее отделение полиции сдаться. Если ты будешь прятаться и пытаться отстреливаться, то согласно Закону о Национальной полиции, ты можешь быть сам застрелен на месте. А так еще имеешь шанс получить пожизненное", - написал Геращенко в Facebook.

В Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины сообщили, что розыск этого преступника продолжается уже больше года.

«Розыск этого преступника продолжается уже больше года. С момента начала АТО он переехал с оккупированных территорий на мирные земли. Сейчас для его поиска мы задействовали управления полиции в пяти областях», - сообщил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вадим Троян.

На данный известно, что он родился 6 января 1983 года в Мичуринске Тамбовской области Российской Федерации. Проживал в городе Торез Донецкой области.

С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры. Тогда ему инкриминировали незаконное лишение свободы или похищение человека, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и создание преступной организации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, в Днепре мужчина застрелил патрульного полицейского и ранил его коллегу. Происшествие произошло сегодня утром возле автовокзала.

По предварительной информации, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения.