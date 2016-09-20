РосСМИ рассказали подробности убийства главаря "Оплота" Жилина

Как сообщает российский телеканал РенТВ, киллер поджидал своих жертв за столиком в ресторане и открыл огонь, как только они вошли.

"Одной из версий расстрела лидера украинского "Оплота" Евгения Жилина назван бандитский передел", - сообщил телеканалу информированный источник.

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Собеседник телеканала также рассказал, что киллер выстрелил в Жилина и его знакомого Андрея Козырева по два раза. По характеру ранений можно сделать вывод, что действовал профессиональный убийца: он целился своим жертвам в голову и грудь.

Жилин был сразу убит, а его знакомый, судя по всему, стоял боком, поэтому пули попали ему в плечо и челюсть.

Как сообщал УНИАН ранее, в ресторане "Ветерок" в поселке Горки-2 под Москвой убили главаря харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина.