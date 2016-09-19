В Луцке возле ТЦ "Гранд Волынь" произошел взрыв

05:24, 19 сентября 2016
Происшествия
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В Луцке вчера в 23:30 сдетонировало неизвестное взрывное устройство на стоянке рядом с торговым центром "Гранд Волынь", вследствие чего было повреждено четыре машины.

volynnews.com

Об этом сообщают Волынские новости.

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Взрывное устройство подложили под припаркованный на стоянке автомобиль Lexus. Эта машина и еще четыре авто, припаркованные рядом, получили лишь незначительные механические повреждения: спущены шины и царапины на корпусе.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и происхождение взрывчатки.

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