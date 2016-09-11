Савченко рассказала о своем самочувствии после ночного ДТП
12:01, 11 сентября 2016Происшествия
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Народный депутат Надежда Савченко заявила, что нормально чувствует себя после ДТП.
Савченко призвала не поднимать шумиху вокруг данного инцидента / dtp.kiev.ua
Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".
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"Для меня удивительно, что так много привлекается внимания к этому ДТП... Привлекать внимание нужно ко всем... Со мной все хорошо", - отметила она.
Как сообщал Униан, Савченко была в автомобиле, который ночью попал в ДТП в Киеве. По словам очевидцев, водитель BMW пробил колесо и остановился для его замены. Сзади в этом же ряду остановился автомобиль, пассажиром которого была Надежда Савченко. В машину на полной скорости врезался виновник аварии, который оказался пьяным.
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