Возле Львова произошло масштабное ДТП: из-за горения торфа столкнулись 12 авто (фото, видео)

Во Львовской области сегодня из-за сильного задымления на участке автотрассы «Львов – Рава-Русская» между селами Гряда и Грибовичи Жовковского района в 6.50 произошло столкновение 12 автомобилей, в настоящее время за медицинской помощью обратились 9 человек.

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Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские организовали объезд этого участка дороги, которая из-за сильного задымления от горения торфяников имеет практически нулевую видимость.

Сейчас выясняется наличие среди участников ДТП пассажирских автобусов и состояние пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

Справка УНИАН. Село Гряда и село Грибовичи расположены рядом с селом Сытыхов, где с 6 сентября горят торфяники. Площадь пожара составила около 1,5 га. Данные о площади пожара по состоянию на утро 8 сентября ГСЧС еще не обнародовала.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в селе Сытыхов Жовковского района, расположенном на расстоянии около 15 км от Львова, было выявлено горение торфа. Из-за пожара во всех районах Львова наблюдалось сильное задымление и запах горения.