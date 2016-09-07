В Днепре во дворе частного дома произошел взрыв

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, 7 сентября в 4:07 в дежурную часть Новокадацкого отделения Днепровского отдела полиции по телефону спецлинии «102» поступило сообщение от местной жительницы, что на территории домовладения по улице Александра Красносельского, где она живет, произошел взрыв. Хозяином домовладения является частный предприниматель 1984 г. н.

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В результате инцидента никто не пострадал. Незначительные повреждения получили окна в доме и автомобиль.

По предварительной информации взрывотехников и экспертов-криминалистов, на территории домовладения взорвалась граната РГД-5.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва) УК Украины.