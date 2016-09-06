В Черновцах мужчину избили до смерти за замечание о неправильной парковке
В Черновцах 40-летний нетрезвый местный житель, который пытался припарковать свой автомобиль, до смерти избил мужчину за то, что тот сделал ему замечание.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель начальника Черновицкого отдела полиции Артем Куцак.
Он сообщил, что 5 сентября около 20.53 в полицию поступило сообщение о драке между двумя мужчинами на улице Украинской. Выяснилось, что двое спорили и подрались из-за того, что один из них сделал другому замечание про неправильную парковку авто.
По словам полицейского, в процессе драки один из участников конфликта наносил удары руками и ногами другому лицу в разные части тела.
«В процессе избиения человек умер», - сообщил Куцак.
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После совершенного преступления 40-летний злоумышленник скрылся. Впоследствии сотрудники ГУ НП в области установили личность злоумышленника. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для дальнейшего выяснения причины смерти.
Полиция открыла уголовное производство относительно убийства 49-летнего местного жителя.
Одновременно Куцак сообщил, что злоумышленник, который вчера находился в состоянии алкогольного опьянения, сегодня в 6 часов утра сам пришел в отдел полиции и признался в совершенном преступления.
Полиция продолжает опрашивать очевидцев происшествия для окончательного выяснения всех обстоятельств убийства.
Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы драки, событие произошло 5 сентября около 20.00. Нападающий на автомобиле приехал к своему тестю на улицу Украинскую, где происходило празднование дня рождения его родственника. Своим авто водитель перекрыл ворота, на что местный житель отреагировал замечанием в сторону водителя.
Автомобилист вступил в словесную перепалку с мужчиной, которая впоследствии переросла в драку.
Злоумышленник якобы схватил мужчину за волосы и бил головой о бордюр, а также бил жертву ногами.
Скорая медицинская помощь прибыла по вызову в течение 5 минут, но мужчина скончался до прибытия медиков.