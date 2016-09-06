В Черновцах мужчину избили до смерти за замечание о неправильной парковке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель начальника Черновицкого отдела полиции Артем Куцак.

Он сообщил, что 5 сентября около 20.53 в полицию поступило сообщение о драке между двумя мужчинами на улице Украинской. Выяснилось, что двое спорили и подрались из-за того, что один из них сделал другому замечание про неправильную парковку авто.

По словам полицейского, в процессе драки один из участников конфликта наносил удары руками и ногами другому лицу в разные части тела.

«В процессе избиения человек умер», - сообщил Куцак.

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После совершенного преступления 40-летний злоумышленник скрылся. Впоследствии сотрудники ГУ НП в области установили личность злоумышленника. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для дальнейшего выяснения причины смерти.

Полиция открыла уголовное производство относительно убийства 49-летнего местного жителя.

Одновременно Куцак сообщил, что злоумышленник, который вчера находился в состоянии алкогольного опьянения, сегодня в 6 часов утра сам пришел в отдел полиции и признался в совершенном преступления.

Полиция продолжает опрашивать очевидцев происшествия для окончательного выяснения всех обстоятельств убийства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы драки, событие произошло 5 сентября около 20.00. Нападающий на автомобиле приехал к своему тестю на улицу Украинскую, где происходило празднование дня рождения его родственника. Своим авто водитель перекрыл ворота, на что местный житель отреагировал замечанием в сторону водителя.

Автомобилист вступил в словесную перепалку с мужчиной, которая впоследствии переросла в драку.

Злоумышленник якобы схватил мужчину за волосы и бил головой о бордюр, а также бил жертву ногами.

Скорая медицинская помощь прибыла по вызову в течение 5 минут, но мужчина скончался до прибытия медиков.