В отношении прокурора, управлявшего в Киеве машиной под наркотой, назначена служебная проверка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данному факту прокурором Киевской области назначено служебное расследование по проверке информации о задержании прокурора по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

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По результатам служебного расследования будет решен вопрос об ответственности работника, в частности относительно его увольнения.

Сейчас установлено, что вышеуказанный работник с 30 августа по настоящее время находится на больничном, добавили в прокуратуре.

Напомним, вчера на улице Набережно-Луговой полиция задержала сотрудника прокуратуры по имени Виталий Куц. Как говорилось в сообщении сообщества "Киев оперативный" в Facebook, мужчина, предположительно, употребил бутират. Также этот человек якобы ранее уже привлекался к ответственности за хранение этого наркотика.