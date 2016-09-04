На окраине Киева грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие (фото)
В Киеве на перекрестке Минского шоссе и Большой кольцевой дороги произошло столкновение грузовика и микроавтобуса
Как сообщает Еспресо.TV, водитель автомобиля Volkswagen Transporter рассказал, что двигался в сторону Гостомельского шоссе и во время проезда перекрестка Минского шоссе его не пропустил водитель встречного грузовика, который поворачивал налево.
В результате микроавтобус врезался в топливный бак грузовика, откуда на асфальт вытекло дизельное топливо. В свою очередь, микроавтобус также был поврежден: разворотило всю переднюю часть авто.
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Водитель грузовика утверждает, что микроавтобус двигался с высокой скоростью и водитель пытался проскочить по правой полосе.
Пострадали два пассажира микроавтобуса и водитель. Впрочем, медики скорой помощи на месте помогли пострадавшим, а одного пассажира с закрытой черепно-мозговой травмой (головой врезался в лобовое стекло), рассечением лица и переломом ноги доставили в больницу.
Кто из водителей нарушил правила проезда перекрестков, будет разбираться следствие.