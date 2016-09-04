На окраине Киева грузовик столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие (фото)

Как сообщает Еспресо.TV, водитель автомобиля Volkswagen Transporter рассказал, что двигался в сторону Гостомельского шоссе и во время проезда перекрестка Минского шоссе его не пропустил водитель встречного грузовика, который поворачивал налево.

В результате микроавтобус врезался в топливный бак грузовика, откуда на асфальт вытекло дизельное топливо. В свою очередь, микроавтобус также был поврежден: разворотило всю переднюю часть авто.

Читайте такжеВ Киеве нетрезвый водитель снес 30 метров отбойника на дороге и подрался с полицией (фото)

Водитель грузовика утверждает, что микроавтобус двигался с высокой скоростью и водитель пытался проскочить по правой полосе.

Пострадали два пассажира микроавтобуса и водитель. Впрочем, медики скорой помощи на месте помогли пострадавшим, а одного пассажира с закрытой черепно-мозговой травмой (головой врезался в лобовое стекло), рассечением лица и переломом ноги доставили в больницу.

Кто из водителей нарушил правила проезда перекрестков, будет разбираться следствие.