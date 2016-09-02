ДТП с группой велосипедистов под Киевом: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Об этом говорится в сюжете ТСН. Утро.

Врачи ночью прооперировали парня и его тренера, но оба до сих пор находятся в реанимации. Состояние еще шестерых пострадавших медики называют удовлетворительным.

Читайте такжеПод Киевом фура влетела в группу велосипедистов, есть жертвы

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в 18.30 на трассе Киев-Чернигов водитель грузовика DAF, зарегистрированный в другой стране, совершил наезд на группу детей и их тренера, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.

Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации.