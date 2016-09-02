ДТП с группой велосипедистов под Киевом: врачи рассказали о состоянии пострадавших
08:09, 02 сентября 2016Происшествия
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Двое человек, пострадавших в аварии на Броварской трассе под Киевом, остаются в тяжелом состоянии.
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в жуткой аварии на Киевщине / dtp.kiev.ua
Об этом говорится в сюжете ТСН. Утро.
Врачи ночью прооперировали парня и его тренера, но оба до сих пор находятся в реанимации. Состояние еще шестерых пострадавших медики называют удовлетворительным.
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Как сообщал УНИАН, 1 сентября в 18.30 на трассе Киев-Чернигов водитель грузовика DAF, зарегистрированный в другой стране, совершил наезд на группу детей и их тренера, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.
Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации.
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