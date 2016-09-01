В Одессе снесли палаточный городок под мэрией, полиция начала расследование

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Сегодня возле Одесского городского совета возник конфликт между группами митингующих. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются», - сказали в отделе.

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Ситуацию прокомментировал на своей странице в Fаcebook начальник Одесского главка Нацполиции Гиорги Лорткипанидзе: «Сегодня, 1-го сентября, возле здания городской администрации произошел конфликт между группами протестующих… Вследствие произошедшего конфликта ряд лиц с обеих сторон, по предварительной информации, получили незначительные повреждения. Начато уголовное производство по факту хулиганство, 4 человека доставлены в Приморский отдел полиции».

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы сегодня утром представители ряда общественных организаций с применением силы снесли палаточный городок участников акции протеста против действий мэра Труханова на Думской площади. Произошла потасовка, затем общественники начали штурм городка. При этом участники акции протеста против Труханова заявили, что участники штурма применили против них дубинки, электрошокеры, травматическое оружие и слезоточивый газ.

На Думскую площадь прибыли патрули полиции, которые не вмешивались в происходящее. Численно превосходящие силы участников штурма быстро провели демонтаж палаточного городка, при этом несколько человек получили травмы.

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Также участники акции протеста против Труханова заявили, что без вести пропал один из активистов. По их словам, исчез общественник, эколог Сергей Гуцалюк.

Бессрочную акцию против городского головы «Одесса без Труханова» активисты начали вечером 13 апреля на Думской площади возле здания мэрии.

15 апреля депутат Верховной Рады восьмого созыва Егор Фирсов обнародовал фотокопии документов, подтверждающие российское гражданство мэра Одессы. Сам Труханов обвинения отвергает.

26 апреля неизвестные разгромили протестный палаточный лагерь. Позднее он был восстановлен.