ДТП на Черниговщине с участием известного волонтера, который сбил трех детей: сегодня суд решит его судьбу
09:38, 29 августа 2016Происшествия
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Меру пресечения сегодня будут выбирать известному на передовой волонтеру Александру Хомазяку, который насмерть сбил 6-летнего мальчика.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В минувшую пятницу на Черниговщине он на своей иномарке сбил трех детей. Водитель не справился с управлением, автомобиль развернуло и занесло на грунтовую дорогу, по которой шли дети.
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6-летний мальчик погиб на месте, его 13-летний брат и четырехлетняя сестра оказались в реанимации. Впереди у обоих - длительное лечение. У девочки - травмы внутренних органов, у мальчика - множественные переломы.
Водитель, как выяснилось, за рулем был пьяным. В крови 45-летнего волонтера обнаружили более полутора промилле алкоголя.
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