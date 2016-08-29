ДТП на Черниговщине с участием известного волонтера, который сбил трех детей: сегодня суд решит его судьбу

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В минувшую пятницу на Черниговщине он на своей иномарке сбил трех детей. Водитель не справился с управлением, автомобиль развернуло и занесло на грунтовую дорогу, по которой шли дети.

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6-летний мальчик погиб на месте, его 13-летний брат и четырехлетняя сестра оказались в реанимации. Впереди у обоих - длительное лечение. У девочки - травмы внутренних органов, у мальчика - множественные переломы.

Водитель, как выяснилось, за рулем был пьяным. В крови 45-летнего волонтера обнаружили более полутора промилле алкоголя.