На Харьковщине мужчина после убийства односельчанина пешком пошел в "ДНР", по дороге украв скутер

Как сообщает прокуратура Харьковской области, в конце июня у злоумышленника возник конфликт с 33-летним односельчанином. Они случайно встретились возле местного кафе, и односельчанин в очередной раз начал задираться к мужчине. Последний разозлился и пообещал отомстить.

Он пошел домой, взял документы и нож и вернулся в кафе. Подойдя к своему обидчику, мужчина без объяснений ударил его ножом в сердце и ушел.

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"Злоумышленник планировал добраться на оккупированную территорию Донецкой области. Он считал, что там ему удастся избежать наказания за совершенное преступление. В так называемую "ДНР" сначала шел пешком. По дороге увидел скутер, который стоял возле одного из домовладений. Чтобы ускорить бегство - завладел транспортным средством", - сказано в сообщении.

Злоумышленнику инкриминируется ч.1 ст.115, ч.1 ст.289 УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.