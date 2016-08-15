На Донетчине заочно будут судить самозваного "начальника милиции" Краматорска во время оккупации

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, следствием установлено, что в апреле 2014 года, когда город Краматорск был оккупирован представителями террористической организации «ДНР», 31-летний оперуполномоченный сектора раскрытия имущественных преступлений отдела уголовного розыска Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области изменил присяге и перешел на сторону боевиков.

29 апреля 2014 года в актовом зале Краматорского горотдела милиции террористы «ДНР» по приказу одного из своих лидеров - Игоря Гиркина (Стрелкова) назначили милиционера-предателя исполняющим обязанности начальника Краматорского горотдела милиции.

Во время работы на боевиков сообщник террористов изымал огнестрельное оружие у жителей города Краматорска, которые правомерно им владели, скрывал преступную деятельность террористов «ДНР», дал указания работникам дежурной части не докладывать в главк области об уголовных правонарушениях, которые совершались на территории города, а также контролировал помещение и содержание в изоляторе временного содержания граждан, которые незаконно задерживались боевиками.

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Кроме того, 19 мая 2014 года так называемый начальник горотдела милиции и несколько вооруженных боевиков незаконно проникли в автосалон «Талисман» и с помощью эвакуаторов вывезли имущество на общую сумму около 6 миллионов гривень.

После освобождения города от боевиков бывший сотрудник милиции скрылся. Сейчас он продолжает находиться на временно оккупированной боевиками территории и работать на террористов.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации), ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, накануне прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-милиционера, который во время оккупации Краматорска согласился на предложение террористов и стал "заместителем" указанного "начальника".