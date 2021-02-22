По данным следствия, жертвами Московченко были шесть девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Во Львовской области будут судить 47-летнего львовянина, бывшего руководителя Молодежно-христианского общества «Дети Христа». Его обвиняют в развращении и изнасиловании несовершеннолетних девочек.

Как сообщает «Громадське», обвиняемый - житель Львова Роман Московченко.

В отношении Московченко открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов по факту половых преступлений, совершенных с 2005 года в отношении шести девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

По данным следствия, мужчина с 2003 по 2018 год работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе «Школа-гимназия святой Софии». От руководства заведения он получил разрешение на проведение в помещении собраний МХО «Дети Христа». Там, а также в помещении, которое принадлежит храму «Святого Архистратига Михаила», он, по данным следствия, совершал преступления против несовершеннолетних.

«Он приводил потерпевшую в отдельное складское помещение на территории храма, где совершал в отношении малолетней развратные действия сексуального характера, которые выражались в том, что он приказывал потерпевшей обнажать свои половые органы и с целью удовлетворения своей половой страсти рассматривал обнаженную малолетнюю потерпевшую и прикасался пальцами рук к ее половым органам», - говорится в материалах дела.

Читайте такжеНасиловал девочке от 11 до 14 лет: во Львове будут судить экс-руководителя молодежного лагеря

Также установлено, что он «обнажал свой половой орган и прикасался им к обнаженным частям тела малолетних». По данным следствия, мужчина также насиловал несовершеннолетних девочек. Такие действия происходили якобы под предлогом наказания за плохое поведение детей или в качестве возмещения за понесенные расходы на них.

Среди пострадавших были как дети из полных семей, так и дети-сироты и лишенные родительской опеки.

Христианское общество, которое возглавлял Московченко, занималось организацией христианских детских лагерей, проведением лекций для детей на религиозную тематику, посещало с подарками и выступлениями интернаты и детские дома.

По месту жительства подозреваемого следователи обнаружили и изъяли цифровые носители информации с фото и видео. По данным следствия, они указывают на совершение подозреваемым действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также о фактах развращения и изнасилования рассказали пятеро пострадавших девушек, которые в то время были несовершеннолетними.

В прокуратуре Львовской области «Громадському» сообщили, что во время досудебного расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила вменяемость обвиняемого.

Сам Роман Московченко пока не признает инкриминируемые ему преступления. По словам адвоката, он «стал овощем», неоднократно пытался совершить самоубийство во время досудебного расследования, и ему нужно снова провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Сейчас Московченко инкриминируют развращение, изнасилование несовершеннолетних и сексуальный контакт с лицом, не достигшим совершеннолетия. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН