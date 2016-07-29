В центре Харькова фонарный столб раздавил "Жигули" (фото)

18:20, 29 июля 2016
Происшествия
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Столб упал из-за ветра и сгнившей опоры.

facebook.com/people/Юрій-Сидоренко

В центре Харькова фонарный столб упал на машину. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью и информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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"Водитель этой машины сейчас в приемном отделении четвертой неотложки. Переломов точно нет. Если необходимо будет лечение - город в этом поможет. Второе. Причина - ветер и сгнившая опора. Первый зам мэра Игорь Терехов уже дал поручение проверить все опоры", - написал Сидоренко, отметив, что машина стояла под знаком "Стоянка запрещена".

Он отметил, что водителя еще будут обследовать, но, похоже, кроме небольшой царапины на голове, у него других повреждений нет.

facebook.com/people/Юрій-Сидоренко

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