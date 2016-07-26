В Киеве автомобиль патрульной полиции столкнулся с джипом (фото)

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на очевидца аварии.

ДТП произошло на регулируемом перекрестке в районе Большой Кольцевой и улицы Кондратюка.

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Toyota Prius патрульной полиции столкнулась с Toyota Land Cruiser. Патрульный автомобиль сильно поврежден в районе бампера, у внедорожника – повреждения менее значительные.

Данных о пострадавших нет.