В Киеве автомобиль патрульной полиции столкнулся с джипом (фото)
14:41, 26 июля 2016Происшествия
689 0
В Оболонском районе Киева патрульный автомобиль попал в ДТП.
На окраине Киева столкнулись две "Тойоты" / 112.ua
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на очевидца аварии.
ДТП произошло на регулируемом перекрестке в районе Большой Кольцевой и улицы Кондратюка.
Читайте такжеВ Харькове арестовали патрульного, подозреваемого в совершении ДТП с двумя жертвами
Toyota Prius патрульной полиции столкнулась с Toyota Land Cruiser. Патрульный автомобиль сильно поврежден в районе бампера, у внедорожника – повреждения менее значительные.
Данных о пострадавших нет.
На окраине Киева произошло очередное ДТП с патрульной машиной / 112.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter