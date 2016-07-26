В Киеве автомобиль патрульной полиции столкнулся с джипом (фото)

14:41, 26 июля 2016
Происшествия
689 0

В Оболонском районе Киева патрульный автомобиль попал в ДТП.

/ 112.ua

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на очевидца аварии.

ДТП произошло на регулируемом перекрестке в районе Большой Кольцевой и улицы Кондратюка.

Читайте такжеВ Харькове арестовали патрульного, подозреваемого в совершении ДТП с двумя жертвами

Toyota Prius патрульной полиции столкнулась с Toyota Land Cruiser. Патрульный автомобиль сильно поврежден в районе бампера, у внедорожника – повреждения менее значительные.

Данных о пострадавших нет.

/ 112.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter