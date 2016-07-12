В Одессе произошло тройное ДТП с участием полицейского патруля (фото)

10:03, 12 июля 2016
Общество
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В Одессе в тройном ДТП с участием патрульного автомобиля пострадал человек.

ДТП / Думская

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Патрульной полиции в Одессе Алла Марченко, авария произошла 11 июля примерно в 18:20 на перекрестке улиц Тираспольская и Дегтярная.

Патрульный автомобиль Toyota Prius, экипаж которого был при исполнении служебных обязанностей, двигался по Тираспольской с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Приближаясь к упомянутому перекрестку, полицейские по громкоговорителю предупредили о своем приближении.

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По предварительным данным, водитель, передвигавшегося по Дегтярной автомобиля Mitsubishi, не успел затормозить - патрульная машина ударила его в правую сторону. В результате Mitsubishi перевернулся, сильно ударив при этом микроавтобус Mercedes, проезжавший мимо. Все три машины получили значительные повреждения.

«Водитель Mitsubishi доставлен в больницу. В настоящее время на месте работает следователь. Причины ДТП устанавливаются», - отметила Марченко.

ДТП / Думская

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