В Харькове в некоторых районах до вечера вторника не будет воды (список)

Воды не будет из-за ремонтных работ на водопроводных сетях, с ссылкой на "Харьковводоканал" сообщили в пресс-службе горсовета.

Так, в Киевском районе, на ул. Академика Павлова, 315 (п. №1, стояк), водоснабжение восстановят до 17:00, на ул. Пушкинской, 54 (п. №1), ул. Астрономической, 35-е (п. №2), ул. Максимилиановской, 16 (спаренный стояк), - до 20:00.

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В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 63 (п. №7, стояк), 77 (п. №14, стояк), воды не будет до 17:00, на ул. Героев Труда, 54-а (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко, 17-а (п. №1, стояк), - до 17:10, на ул. Бучмы, 10 (п. №1, стояк), - до 18:00, на ул. Героев Труда, 48-а (п. №10, стояк), пр. Юбилейном (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 89 (п. №2, стояк), - до 18:10, ул. Гвардейцев Широнинцев, 38-б (п. №8, стояк), - до 20:10.

В Немишлянском районе, на ул. Маршала Рыбалко, 40 (п. №7, стояк) воду должны дать до 17:00.

В Новобаварском районе, на ул. Архангельской, 1-53, ул. Даргомизького, 1-21, ул. Новодаргомизкой, 1-27, въезде Даргомизкого, 1-31, въезде Маргариновому, 1-46, пров. Джутовом, 1-52, ул. Катаева, 1-28, ул. Колонной, 2, 4, 6, 8, 8-а, пр. Дзюбы, 1, 2, 3, 5, 7, 9, пр. Ново-Баварском, 103-а, 105, 107, 119, 121, 127, ул. Комбайновской, 9 (п. №1), водоснабжение восстановят до 19:30, на ул. Урожайной, 1-70, - до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Фесенковской, 16 (стояк), ул. Молочной, 1 (кол. №2, п. №1, стояк), подачу воды планируется возобновить до 17:00.

В Холодногорском районе, на ул. Счастливой, 20 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Путь, 148/2 (п. №6, стояк), воды не будет до 18:00.

В Шевченковском районе, на ул. Малоджанкойской, 8 (п. №1), ул. Данилевского, 32-а (п. №1, стояк), водоснабжение должны восстановить до 18:00, на ул. Шатиловской, 29 (п. №3, стояк), ул. Новомирной, 1-18, - до 20:00.