На следующей неделе в нескольких районах Харькова отключат воду

В связи с этим с 8:00 27 июля до 8:00 28 июля в некоторых домах отключат воду, передает Городской дозор. В частности, воды не будет в части домов Шевченковского района, ограниченной:- пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

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А также в части домов Киевского района, ограниченной: - пер. Театральным, ул. Потебни, ул. М. Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЕД», ул. Сумской до пер. Театрального.