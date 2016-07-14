В Брюсселе произошло два "взрыва", сгорели несколько автомобилей - СМИ

02:01, 14 июля 2016
Происшествия
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В Брюсселе в районе Сен Жиль произошло два "взрыва", сгорели несколько припаркованных автомобилей.

twitter.com/FredmFrancois

Об этом сообщает Mirror.

Сообщается, что огнем оказались охвачены и уничтожены несколько припаркованных на улице автомобилей.

Пожар на данный момент потушен, о жертвах не сообщается

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Пока неизвестно, что стало причиной возгорания и взрывов.

Сен Жиль - это деловой район Брюсселя. Является одним из 19 комун бельгийской столицы, расположен южнее от центра города.

Газета Daily Mail сообщает, что взрывы произошли недалеко от здания Европейского парламента.

Отмечается, что пока нет оснований говорить о теракте в контексте данного инцидента.

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