В Брюсселе произошло два "взрыва", сгорели несколько автомобилей - СМИ
В Брюсселе в районе Сен Жиль произошло два "взрыва", сгорели несколько припаркованных автомобилей.
Об этом сообщает Mirror.
Сообщается, что огнем оказались охвачены и уничтожены несколько припаркованных на улице автомобилей.
Пожар на данный момент потушен, о жертвах не сообщается
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Пока неизвестно, что стало причиной возгорания и взрывов.
Сен Жиль - это деловой район Брюсселя. Является одним из 19 комун бельгийской столицы, расположен южнее от центра города.
Saint Gilles - 2 or 3 explosions and firemen still trying to stop the fire pic.twitter.com/y8MZaZChwe— Antonella Zarra (@anti_zeta) July 13, 2016
Газета Daily Mail сообщает, что взрывы произошли недалеко от здания Европейского парламента.
Отмечается, что пока нет оснований говорить о теракте в контексте данного инцидента.
The Explosions in Brussels district of Saint Gilles are due to a number of cars being on fire NOT terror related pic.twitter.com/2oU59LLyQf— News_Executive (@News_Executive) July 13, 2016