В Брюсселе произошло два "взрыва", сгорели несколько автомобилей - СМИ

Об этом сообщает Mirror.

Сообщается, что огнем оказались охвачены и уничтожены несколько припаркованных на улице автомобилей.

Пожар на данный момент потушен, о жертвах не сообщается

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания и взрывов.

Сен Жиль - это деловой район Брюсселя. Является одним из 19 комун бельгийской столицы, расположен южнее от центра города.

Saint Gilles - 2 or 3 explosions and firemen still trying to stop the fire pic.twitter.com/y8MZaZChwe

Газета Daily Mail сообщает, что взрывы произошли недалеко от здания Европейского парламента.

Отмечается, что пока нет оснований говорить о теракте в контексте данного инцидента.

The Explosions in Brussels district of Saint Gilles are due to a number of cars being on fire NOT terror related pic.twitter.com/2oU59LLyQf