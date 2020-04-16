В Одесской области арестовали предпринимателя, который незаконно снес часть базы отдыха в курортной Затоке

Злоумышленники снесли часть строений базы отдыха «Карпаты», на ул. Голубой в Затоке.

В Одесской области арестован мужчина, организовавший незаконный снос базы отдыха в курортном поселке Затока.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству прокуратуры организатора умышленного уничтожения имущества одной из баз отдыха в пгт Затока Белгород-Днестровского района взяли под стражу.

По версии следствия, в начале апреля местный предприниматель решил незаконным образом освободить земельный участок и заказал снос здания, расположенного на территории соседней базы отдыха.

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В результате, одно из помещений турбазы разрушено полностью.

По данному факту организатору данного преступления сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступление), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в пресс-службе, ранее, на месте незаконного демонтажа, был задержан водитель фронтального погрузчика, который сносил здание. Ему также сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Белгород-Днестровского отдела полиции.

Как уточнили УНИАН в полиции, злоумышленники снесли часть строений базы отдыха «Карпаты», на ул. Лазурной в Затоке.

Как сообщал ранее УНИАН, во Львове впервые полностью демонтировали многоэтажку, построенную без разрешения с нарушениями.