В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку (фото)

Работы по демонтажу продолжались около месяца. Дом снесли полностью. Теперь осталось убрать строительный мусор.

Во Львове впервые полностью демонтировали многоэтажку, построенную с нарушениями.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По информации руководителя юридического отдела Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля г.Львова Святослава Киндратива, полный демонтаж многоэтажки на ул. Лычаковской, 259 завершен 25 апреля.

«Используя крупногабаритную 26-тонную технику, удалось снести весь дом. Теперь осталось только убрать строительный мусор», - отметил он.

Читайте такжеВ Харькове на снос деревьев потратят почти 8 миллионов гривен

По его словам, работы по демонтажу продолжались около месяца.

«Сначала сносили крышу, затем проводилось разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями. Финансирование сноса осуществлялось за счет средств исполнительного производства, работу выполняла подрядная организация», - рассказал Киндратив.

В горсовете сообщили, что впервые в Украине снесли семиэтажный самострой.

«Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было», - отметили в пресс-службе.

По словам городского головы Львова Андрея Садового, этот прецедент должен стать предостережением для всех застройщиков по соблюдению законодательства в сфере градостроительства.