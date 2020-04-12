На Житомирщине неизвестный мужчина пытался взорвать дом гранатой

Нападение произошло в Бердичевском районе.

На Житомирщине неизвестный мужчина пытался взорвать гранатой частный дом.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, ночью 12 апреля полиция получила информацию о взрыве в частном доме в селе Гришковцы Бердичевского района.

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После часа ночи на службу "102" позвонил 19-летний житель этого села и рассказал, что неизвестный закинул в окно дома, где он проживает, гранату.

На место происшествия для проверки информации выехали соответствующие подразделения полиции. Выяснилось, что действительно в одной из комнат дома произошел взрыв. В этот момент в других помещениях этого дома находились трое людей, никто из них не пострадал. Гранатой была повреждена мебель, разбиты окна и посечены стены.

Предварительная правовая квалификация события - ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают причины и личность мужчины, бросившего гранату.

Потерпевший ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и разбой.