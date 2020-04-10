Под Киевом в результате пожара в частном доме погибли трое детей

Пожар тушили 11 спасателей.

На Киевщине во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Как сообщила пресс-служба МВД, трагедия произошла сегодня в селе Плоское Таращанского района.

"В горящем доме спасатели ГСЧС Украины обнаружили бездыханные тела трех деток - 2006, 2017 и 2019 годов рождения. В 14:48 пожар локализован на площади 80 м. кв., а в 16:40 - ликвидирован. К тушению было привлечено 11 бойцов ГСЧС и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

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Правоохранители в очередной раз призвали родителей не оставлять детей одних дома.

"Тщательно прячьте спички и зажигалки, не оставляйте включенными электроприборы и газовые приборы, когда выходите из дома. Учите детей элементарным правилам пожарной безопасности и сами неукоснительно соблюдайте их", - обратились в МВД к украинцам.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области годовалого ребенка насмерть придавило могильной плитой.