В Харьковской области годовалого ребенка насмерть придавило могильной плитой
14:42, 10 апреля 2020Происшествия
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Родители сразу доставили девочку в больницу, однако спасти ее не удалось.
Обстоятельства трагедии устанавливаются / Фото: vsn.com.ua
В Люботине Харьковской области годовалого ребенка насмерть придавило могильной плитой.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
Как установили полицейские, на местном кладбище на годовалого ребенка упала могильная плита. Родители сразу доставили девочку в больницу, однако медики констатировали ее смерть.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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