В Харьковской области годовалого ребенка насмерть придавило могильной плитой

Родители сразу доставили девочку в больницу, однако спасти ее не удалось.

В Люботине Харьковской области годовалого ребенка насмерть придавило могильной плитой.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Как установили полицейские, на местном кладбище на годовалого ребенка упала могильная плита. Родители сразу доставили девочку в больницу, однако медики констатировали ее смерть.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.