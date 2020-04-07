На Винниччине мужчина устроил стрельбу и ранил четырех полицейских

Вооруженный мужчина после угроз расправой своему соседу закрылся в собственном доме. Когда на вызов прибыли полицейские, он начал стрелять в их сторону.

В Винницкой области задержан мужчина, который устроил стрельбу из собственного дома и ранил четырех полицейских.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, инцидент произошел вечером 6 апреля в Шаргороде.

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«В полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что во время конфликта его сосед вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить. Чтобы выяснить все обстоятельства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 52-летний правонарушитель отказался общаться с работниками полиции, а затем, выйдя на улицу, совершил несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским.

«Мужчина вел себя неадекватно, на просьбу полицейских успокоиться и отдать оружие - не реагировал, после чего закрылся в доме, где находился его пожилой отец. Понимая, что злоумышленник может нанести вред пенсионеру и окружающим, руководство областного главка полиции приняло решение о введении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОВД», - рассказали в ведомстве.

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Согласно сведениям полиции, во время штурма дома злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника, разбив окно в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет.

Угрозы жизни раненых полицейских нет. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Его происхождение будет установлено в ходе досудебного расследования.

Кроме того, правонарушитель при задержании получил ранение. Сейчас он находится под охраной полиции в больнице.

Следствием начато уголовное производство по ч.1 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст.348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.