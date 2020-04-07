В Венгрии в аварию попал автобус с украинцами: есть пострадавшие

По словам заместителя председателя Закарпатской облгосадминистрации автобус перевозил граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".

В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с гражданами Украины, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Игорь Шинкарюк на своей странице в Facebook.

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"На 75-м километре автомагистрали М3 возле города Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса". Согласно полученным оперативным данным, в транспортном средстве находились 8 человек. Двое граждан в тяжелом состоянии, шестеро - в удовлетворительном", - написал Шинкарюк.

По его словам, все пострадавшие находятся в больнице. "Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", - отметил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине правоохранители задержали двух злоумышленников, которые перевозили в багажнике автомобиля тело убитого мужчины.