В Сумской области злоумышленники перевозили в багажнике тело убитого мужчины

Тело убитого во время рыбалки местного жителя они планировали вывезти в безлюдное место, чтобы закопать.

В Сумской области правоохранители задержали двух злоумышленников, которые перевозили в багажнике автомобиля тело убитого мужчины.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Науменко, происшествие случилось сегодня на территории Недригайловского района.

«Предварительно установлено, что трое местных жителей утром поехали на рыбалку к озеру вблизи села Вильшана. Там между ними возникла ссора, во время которой двое избили третьего. Чтобы избежать наказания, мужчины положили тело пострадавшего без признаков жизни в багажник автомобиля ВАЗ-2109 и планировали вывезти его в безлюдное место, чтобы закопать», - отметила она.

Выяснилось, что по дороге автомобиль застрял, поэтому злоумышленникам пришлось найти другой. Переместив тело из ВАЗ-2109 в ВАЗ-2107, мужчины отправились к определенному месту. Однако довести задуманное до конца они не успели, так как были задержаны правоохранителями.

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, мужчины, которым по 38 лет, задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Уголовное производство открыто по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

«Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства 46-летнего мужчины осуществляется Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры», - уточнила Науменко.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепропетровской области задержали мужчину, который во время конфликта застрелил сотрудника полиции. Тело убитого было обнаружено в багажнике автомобиля.