Вандализм в центре Киева: на Майдане повредили выставку "Столетия непокоренных" (фото)

Злоумышленники повредили несколько плакатов, которые были установлены на Майдане Независимости.

В центре Киева неизвестные ночью повредили историческую выставку в честь борьбы украинцев за свободу.

Об этом сообщается на странице Национального музея Революции достоинства в Facebook.

"В ходе сплошных ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева. Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Столетия непокоренных" на Майдане Независимости. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, которые рассказывают о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива Музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников. Какая цель руководила вандалами, остается вопросом", - говорится в сообщении.

В учреждении добавили, что подготовили соответствующее заявление в полицию.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве 20-летнего парня, который совершил акт вандализма на Аллее художников, задействовали в уборке столичных улиц.