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В Киеве 20-летнего вандала привлекли к уборке улиц (видео)

13:58, 13 февраля 2020
Общество
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Сейчас парень убирает столичный Подол/ скриншот видео

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как отмечается, за вандализм его наказали общественными работами.

В конце января парень оторвал световую ленту, установленную на Аллее художников, и попал в объективы камер видеонаблюдения. Его отыскали и наказали трехнедельным сроком "перевоспитания" у коммунальщиков. Исправительные работы в исполнении молодого жителя столичного региона тоже сняли на видео - в частности, как он убирает улицу на Подоле.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно об акте вандализма на Аллее художников.

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