В Киеве 20-летнего вандала привлекли к уборке улиц (видео)

Нарушителем оказался житель Киевщины, которому не понравилась подсветка на Аллее художников.

В Киеве 20-летнего парня, который ранее совершил акт вандализма на Аллее художников, привлекли к уборке столичных улиц.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как отмечается, за вандализм его наказали общественными работами.

В конце января парень оторвал световую ленту, установленную на Аллее художников, и попал в объективы камер видеонаблюдения. Его отыскали и наказали трехнедельным сроком "перевоспитания" у коммунальщиков. Исправительные работы в исполнении молодого жителя столичного региона тоже сняли на видео - в частности, как он убирает улицу на Подоле.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно об акте вандализма на Аллее художников.