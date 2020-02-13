В Киеве 20-летнего вандала привлекли к уборке улиц (видео)
13:58, 13 февраля 2020Общество
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Нарушителем оказался житель Киевщины, которому не понравилась подсветка на Аллее художников.
Сейчас парень убирает столичный Подол/ скриншот видео
В Киеве 20-летнего парня, который ранее совершил акт вандализма на Аллее художников, привлекли к уборке столичных улиц.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Как отмечается, за вандализм его наказали общественными работами.
В конце января парень оторвал световую ленту, установленную на Аллее художников, и попал в объективы камер видеонаблюдения. Его отыскали и наказали трехнедельным сроком "перевоспитания" у коммунальщиков. Исправительные работы в исполнении молодого жителя столичного региона тоже сняли на видео - в частности, как он убирает улицу на Подоле.
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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно об акте вандализма на Аллее художников.
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