В Тернопольской области зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Умерла 57-летняя женщина, которая поступила в больницу 30 марта в тяжелом состоянии.

В Тернопольской области от коронавируса умерла 57-летняя женщина.

Как сообщили в городском штабе по борьбе с коронавирусом, в Козовскую центральную районную больницу пациентка поступила 30 марта.

После того, как у нее лабораторно подтвердили COVID-19, женщину лечили в реанимационном отделении козовской больницы. Она находилась в тяжелом состоянии. По словам директора больницы Богдана Маркевича, у пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ни с кем из-за границы женщина не контактировала. Умерла пациентка вчера, 2 апреля, в 20 час.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерли уже два человека: 68-летний житель Монастырского района и 57-летняя жительница Козова.

В Козовском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено 8 случаев COVID-19, 1 - летальный.

Двое пациентов проходят лечение в козовской больнице, еще 5 - в больницах Тернополя.