На Львовщине во двор частного дома упал снаряд

Боеприпас не разорвался, жертв и пострадавших нет, обстоятельства попадания выясняются.

В Яворовском районе Львовской области во двор дома в частном секторе упал снаряд.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Facebook.

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"По оперативной информации Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины сегодня, 2 апреля, во двор дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворовского района Львовской области упал снаряд", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что боеприпас не разорвался, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка ВСУ, Национальной полиции и службы спасения.

Все обстоятельства выясняются.

Как сообщал УНИАН, в лесополосе на Яворовском полигоне нашли тела сразу двух мужчин. Один погибший – военный-контрактник, второй – гражданский местный житель.