На Сумщине мужчина, выезжая со двора микроавтобусом, сбил насмерть своего 1,5-летнего внука

Предварительно, водитель автомобиля был трезв.

В Сумской области мужчина, выезжая со двора микроавтобусом, смертельно травмировал своего полуторагодовалого внука.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, инцидент произошел сегодня около 13.30 в одном из сел Ахтырского района.

Отмечается, что в полицию о малолетнем мальчике, который получил несовместимые с жизнью травмы, сообщили медики бригады «скорой помощи».

«Правоохранители на месте трагедии выяснили, что 59-летний местный житель как раз выезжал со двора микроавтобусом, когда под транспортное средство попал его внук. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался в карете скорой помощи. Предварительно, водитель был трезв», - отмечает

В полиции по факту гибели ребенка открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинившие тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Выясняются причины и другие обстоятельства происшествия.