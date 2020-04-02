"Выломали двери, угрожают расправой": мэр Глухова заявил о попытке "захвата власти" в городе

По словам городского головы, 1 апреля его противники вломились в городской совет с требованием отдать им печать.

Мэр Глухова Мишель Терещенко утверждает, что в его городе незаконно осуществляется попытка захвата власти.

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«Нагло и цинично регионалы - деркачевцы под руководством Юрия Бурлаки прямо сейчас захватывают власть в Глухове с помощью полиции (!)», - написал он в Facebook.

По его словам, прикрытием для таких действий служит «комплект поддельных бумажек, включая поддельное заявление о сложении полномочий Глуховским городским головой (которой не существует)».

«Регистраторша С-Буды Журикова Юлия Игоревна, несмотря на предупреждения всех регистраторов о возможных попытках легализовать поддельные документы, согласилась стать соучастником преступления. Она на основе сфабрикованного решения сессии и поддельном заявлении о моем увольнении внесла ложные данные в государственный реестр о прекращении полномочий Глуховского городского головы Мишеля Терещенко и законно избранного секретаря Глуховской городского совета Елены Демишевой и осуществила регистрацию Юрия Бурлаки секретарем Глуховской городского совета!», - утверждает Терещенко.

По его словам, 1 апреля Юрий Бурлака в сопровождении полиции вломился в городской совет с требованием отдать ему печать.

«Только самозванцы при поддержке полиции выломали дверь моего кабинета и угрожают расправой моей помощницы», - написал он.

По словам Терещенко, «это уже где-то десятая попытка захвата власти» за прошедшие пять лет.