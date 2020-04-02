В Кропивницком пассажиры разбили стекло в автобусе из-за просьбы надеть маску (видео)

Автобус сняли с рейса, ремонт обойдется в 16 тысяч гривен.

В Кропивницком двое пассажиров разбили лобовое стекло в автобусе из-за просьбы надеть маску.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета Кропивницкого, событие произошло вчера, 1 апреля.

Отмечается, что двое пассажиров - мужчина и женщина - на конечной остановке зашли в салон автобуса. Кондуктор отметила, что из-за карантинных мероприятий проезд в автобусе возможен только в масках. Мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и двери. А уже через несколько секунд попали в лобовое стекло кирпичом.

«Автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства нужно 16 тысяч гривен. Все, что происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию», - отметил заместитель городского головы Кропивницкого Александр Вергун.

В секторе коммуникации ГУ ЧП в Кировоградской области сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Проводится досудебное следствие.